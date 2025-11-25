Jandarma tarafından KADES uygulaması tanıtıldı
Kayseri'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle KADES Uygulamasının tanıtımı yapıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Şube Müdürlüğü ve Çocuk Kısım Amirliğince 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ile birlikte AVM'de Kadına Yönelik Şiddet konusunda farkındalık oluşturmak maksadıyla stant açılarak vatandaşlara 6284 sayılı Kanun ve KADES Uygulamasının tanıtımı yapıldı.