Jandarma tarafından KADES uygulaması tanıtıldı

Kayseri'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle KADES Uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Jandarma tarafından KADES uygulaması tanıtıldı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Şube Müdürlüğü ve Çocuk Kısım Amirliğince 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ile birlikte AVM'de Kadına Yönelik Şiddet konusunda farkındalık oluşturmak maksadıyla stant açılarak vatandaşlara 6284 sayılı Kanun ve KADES Uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

CHP'li Özer: 'Bir dönem hor görülen meslek liseleri, ekonomik kalkınmada kritik rol üstleniyor'
CHP'li Özer: “Bir dönem hor görülen meslek liseleri, ekonomik kalkınmada kritik rol üstleniyor”
'Boşanmayı çocuklara anlatmak profesyonel destek gerektiriyor'
“Boşanmayı çocuklara anlatmak profesyonel destek gerektiriyor”
FETÖ/PDY operasyonunda ihraç polis memuru yakalandı
FETÖ/PDY operasyonunda ihraç polis memuru yakalandı
Jandarma uyardı: 'Net görüş güvenli sürüş'
Jandarma uyardı: “Net görüş güvenli sürüş”
Başkan Palancıoğlu, 'İlçemize rekor sayıda eğitim yatırımları kazandırdık'
Başkan Palancıoğlu, “İlçemize rekor sayıda eğitim yatırımları kazandırdık”
Yetiştiriciler için Hayvan Hastalıkları Dezenfektan Dağıtım töreni gerçekleştirildi
Yetiştiriciler için Hayvan Hastalıkları Dezenfektan Dağıtım töreni gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!