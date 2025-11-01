Jandarma uyardı: “Güvenilirliğini teyit etmediğiniz bir ürün için ön ödeme göndermeyin”

Jandarma, dolandırıcılıkların önüne geçmek amacıyla yaptığı açıklamada, kaynağı belirsiz ve resmiyeti doğrulanmamış ürünlere ön ödeme yapılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, “Değerli vatandaşlarımız görmediğiniz, resmi evraklarını incelemediğiniz veya güvenilirliğini teyit etmediğiniz bir ürün için asla “kapora” ya da “ön ödeme” göndermeyin. Dolandırıcılar, genellikle çok cazip görünen ilanlarla vatandaşlarımızı kandırmaya çalışmaktadır. Bu tür ilanlarda acele etmenizi isteyen taleplere karşı dikkatli olun” denildi.