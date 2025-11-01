  • Haberler
Jandarma uyardı: 'Güvenilirliğini teyit etmediğiniz bir ürün için ön ödeme göndermeyin'

Jandarma, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyararak, güvenilirliği ve resmiyeti teyit edilmeyen ürünler için ön ödeme yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Jandarma, dolandırıcılıkların önüne geçmek amacıyla yaptığı açıklamada, kaynağı belirsiz ve resmiyeti doğrulanmamış ürünlere ön ödeme yapılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.  Yapılan açıklamada, “Değerli vatandaşlarımız görmediğiniz, resmi evraklarını incelemediğiniz veya güvenilirliğini teyit etmediğiniz bir ürün için asla “kapora” ya da “ön ödeme” göndermeyin.  Dolandırıcılar, genellikle çok cazip görünen ilanlarla vatandaşlarımızı kandırmaya çalışmaktadır. Bu tür ilanlarda acele etmenizi isteyen taleplere karşı dikkatli olun” denildi.

