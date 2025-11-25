Jandarma uyardı: 'Net görüş güvenli sürüş'
Jandarma Genel Komutanlığı özellikle soğuk havalarda sürücüleri olası kazalara karşı uyardı. Yapılan açıklamada “Özellikle soğuk havalarda görüşünüzün net olmasını sağlamak ve silecek sisteminizi korumak için aracınızın cam suyunu düzenli kontrol edin ve antifrizli cam suyu kullanın. Araç cam yıkama sisteminizde antifrizli silecek suyu kullanmak, donmayı önleyerek ekipman arızalarının önüne geçer ve suyun camınızda donmasını engelleyerek net bir görüş sağlar” denildi.