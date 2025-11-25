Jandarma uyardı: 'Net görüş güvenli sürüş'

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından soğuk havalarsa net görüş elde edilebilmesi adına uyarılarda bulunuldu. Yapılan açıklamada, 'Özellikle soğuk havalarda görüşünüzün net olmasını sağlamak ve silecek sisteminizi korumak için aracınızın cam suyunu düzenli kontrol edin ve antifrizli cam suyu kullanın' denildi.

Jandarma uyardı: 'Net görüş güvenli sürüş'

Jandarma Genel Komutanlığı özellikle soğuk havalarda sürücüleri olası kazalara karşı uyardı. Yapılan açıklamada “Özellikle soğuk havalarda görüşünüzün net olmasını sağlamak ve silecek sisteminizi korumak için aracınızın cam suyunu düzenli kontrol edin ve antifrizli cam suyu kullanın. Araç cam yıkama sisteminizde antifrizli silecek suyu kullanmak, donmayı önleyerek ekipman arızalarının önüne geçer ve suyun camınızda donmasını engelleyerek net bir görüş sağlar” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

CHP'li Özer: 'Bir dönem hor görülen meslek liseleri, ekonomik kalkınmada kritik rol üstleniyor'
CHP'li Özer: “Bir dönem hor görülen meslek liseleri, ekonomik kalkınmada kritik rol üstleniyor”
'Boşanmayı çocuklara anlatmak profesyonel destek gerektiriyor'
“Boşanmayı çocuklara anlatmak profesyonel destek gerektiriyor”
FETÖ/PDY operasyonunda ihraç polis memuru yakalandı
FETÖ/PDY operasyonunda ihraç polis memuru yakalandı
Jandarma uyardı: 'Net görüş güvenli sürüş'
Jandarma uyardı: “Net görüş güvenli sürüş”
Başkan Palancıoğlu, 'İlçemize rekor sayıda eğitim yatırımları kazandırdık'
Başkan Palancıoğlu, “İlçemize rekor sayıda eğitim yatırımları kazandırdık”
Yetiştiriciler için Hayvan Hastalıkları Dezenfektan Dağıtım töreni gerçekleştirildi
Yetiştiriciler için Hayvan Hastalıkları Dezenfektan Dağıtım töreni gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!