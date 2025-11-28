Jandarma uyardı: Yürürken ve araç sürerken cep telefonu ile ilgilenmek, kazalara davetiye çıkarabilir

Jandarma Genel Komutanlığı sürücü ve yayalara yönelik uyarılarda bulunuyor. Bu kapsamda yürürken cep telefonu ile ilgilenmenin hem sürücü hem de yayalar için kaza riskinin arttığı vurgulandı. Böylelikle yürürken güvenlik için dikkatin çevrede olması gerektiği belirtilerek, “Değerli yol kullanıcıları. Yürürken cep telefonu ile ilgilenmek, dikkatinizi dağıtarak çevreye odaklanmanızı zorlaştırır ve kazalara davetiye çıkarabilir. Güvenliğiniz için yürürken gözünüz yolda, dikkatiniz çevrede olsun” denildi.