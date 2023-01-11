Jandarmadan 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından 3 ilçede 5 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı da kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte özellikle gençleri ve öğrencileri hedef alarak uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Melikgazi, Kocasinan ve Yahyalı ilçesinde bulunan 5 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kök kenevir bitkisi ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2’si tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.