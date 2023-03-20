Jandarmadan anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bir anaokulunda bulunan öğrencilere trafik eğitimi verildi.
- 20.03.2023 17:29
- Güncelleme: 20.03.2023 17:51
- 53
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından bir anaokulunda bulunan öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde bulunan Mihriban ve Fatma Altıntaş Anaokulundaki 180 öğrenciye jandarma tanıtımı yapılarak trafik eğitimi verildi.
Eğitimin ardından çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi ve Jandarma Boyama Kitabı dağıtıldı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN