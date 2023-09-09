Jandarmadan bağ evine uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Develi ilçesinde bir bağ evine yapılan operasyonda 16.760 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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  • 09.09.2023 17:34
  • Güncelleme: 09.09.2023 20:03
Jandarmadan bağ evine uyuşturucu operasyonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Develi ilçesinde bir bağ evine yapılan operasyonda 16.760 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı’nca uyuşturucu madde imal ticareti ile ilgili yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde; Güneyaşağı Mahallesi’nde E.A.’nın bağ evine operasyon düzenlendi. Bağ evi ve eklentileri ile e.A.’nın aracında yapılan aramalarda 16.760 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İHA

Kayseri Gündem
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