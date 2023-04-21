Jandarmadan bayram şekerli trafik denetimi

Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit’in katılımıyla Kayseri Erciyes Yolunda trafik denetimi yapıldı. Vatandaşların Ramazan Bayramı kutlanarak, trafik kurallarına uymaları hakkında uyarılarda bulunuldu. Kontrollerde vatandaşa çikolata ikram edilerek, broşür ve çocuklara boyama kitabı dağıtıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan karayolu üzerinde güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Trafik Jandarması tarafından tüm tedbirlerin alınmakta olduğu belirtildi.