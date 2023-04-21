Jandarmadan bayram şekerli trafik denetimi

Erciyes yolunda trafik denetimi yapan Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Sürücülere şeker de ikram edildi. 

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  • 21.04.2023 19:25
  • Güncelleme: 21.04.2023 19:25
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Jandarmadan bayram şekerli trafik denetimi

Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit’in katılımıyla Kayseri Erciyes Yolunda trafik denetimi yapıldı.  Vatandaşların Ramazan Bayramı kutlanarak, trafik kurallarına uymaları hakkında uyarılarda bulunuldu. Kontrollerde vatandaşa çikolata ikram edilerek, broşür ve çocuklara boyama kitabı dağıtıldı. 

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan karayolu üzerinde güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Trafik Jandarması tarafından tüm tedbirlerin alınmakta olduğu belirtildi.

1ha

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