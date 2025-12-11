Jandarmadan cephanelik gibi eve baskın
Kayseri'de jandarma ekiplerince Develi'de S.Ö.'nün ikametinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 adet sikke, 3 adet yüzük ve 3 adet obje ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalara istinaden Develi’de bulunan S.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde;2 adet 9mm çap. Ruhsatsız Tabanca, 1 adet 7.65 mm çap. Ruhsatsız Tabanca, 1 adet Ruhsatsız Kuru Sıkı Tabanca, 1 adet Ruhsatsız Av tüfeği, 5 adet tabanca şarjörü, 226 adet 9mm tabanca fişeği, 9 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 adet Gaz Maskesi, 3 adet Balistik yelek, 6 adet Balistik koruyucu levha, 5 adet hücum yeleği, 6 adet şarjör kütüklüğü, 4 adet Sikke (tarihi eser), 3 adet Yüzük (tarihi eser), 3 adet obje (tarihi eser) ele geçirildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli S.Ö. gözaltına alınarak tahkikat işlemlerine başlanıldı.