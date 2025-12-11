Jandarmadan cephanelik gibi eve baskın

Kayseri'de jandarma ekiplerince Develi'de S.Ö.'nün ikametinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 adet sikke, 3 adet yüzük ve 3 adet obje ele geçirildi.

Jandarmadan cephanelik gibi eve baskın

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalara istinaden Develi’de bulunan S.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde;2 adet 9mm çap. Ruhsatsız Tabanca, 1 adet 7.65 mm çap. Ruhsatsız Tabanca, 1 adet Ruhsatsız Kuru Sıkı Tabanca, 1 adet Ruhsatsız Av tüfeği, 5 adet tabanca şarjörü, 226 adet 9mm tabanca fişeği, 9 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 adet Gaz Maskesi, 3 adet Balistik yelek, 6 adet Balistik koruyucu levha, 5 adet hücum yeleği, 6 adet şarjör kütüklüğü, 4 adet Sikke (tarihi eser), 3 adet Yüzük (tarihi eser), 3 adet obje (tarihi eser) ele geçirildi. 
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli S.Ö. gözaltına alınarak tahkikat işlemlerine başlanıldı.

