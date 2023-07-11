Jandarmadan DEAŞ Operasyonu: 1 Gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda DEAŞ Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca; ülkemizde faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar ve detaylı araştırmalar neticesinde Suriye’de bulunduğu dönem içerisinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince Develi ilçesinde bulunan adres düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak ele geçirilirken; şüpheliye ait birçok dijital materyale de el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.