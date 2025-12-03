Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekiplerince DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde haklarında istihbari bilgi elde edilen Irak uyruklu A.E ve H.E yakalandı.

Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca; yürütülen çalışmalar kapsamında; Irak ülkesinde bulundukları dönemde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde haklarında istihbari bilgi elde edilen Irak uyruklu A.E ve H.E.’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler Melikgazi ilçesinde yakalandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Mehmet Şimşek, 'Enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi'
Mehmet Şimşek, “Enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi”
Kayseri ekmeğe zam geliyor
Kayseri ekmeğe zam geliyor
Alkollü sürücüye çoklu ihlal cezası: 66 bin 78 lira
Alkollü sürücüye çoklu ihlal cezası: 66 bin 78 lira
Kocasinan'da Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği
Kocasinan'da Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği
Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zam oranı belli oldu
Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zam oranı belli oldu
Kayseri'de Özel Gereksinimli vatandaşlara ulaşım ve otopark ücretsiz
Kayseri'de Özel Gereksinimli vatandaşlara ulaşım ve otopark ücretsiz
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!