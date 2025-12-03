Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri'de jandarma ekiplerince DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde haklarında istihbari bilgi elde edilen Irak uyruklu A.E ve H.E yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca; yürütülen çalışmalar kapsamında; Irak ülkesinde bulundukları dönemde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde haklarında istihbari bilgi elde edilen Irak uyruklu A.E ve H.E.’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler Melikgazi ilçesinde yakalandı.