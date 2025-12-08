Jandarmadan Develi'de asayiş operasyonu: 1 şahıs yakalandı
Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma komutanlığınca yürütülen operasyonlarda 1 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; Develi İlçesinde M.K. isimli şahsın ikametine ve aracına yönelik adli arama neticesinde; (2.7) Gram Saf A/M Maddesi, (47.8) Gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), (7.720 ) TL Suçtan Elde Edilen Nakit Para, (2) Adet Cep Telefonu, (1) Adet 130 ml Aseton mm ve (65.8) Gram Sentetik Uyuşturucu Yapımında Kullanılan Tütün ele geçirildi. Öte yandan evde bulunan M.K. isimli 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.