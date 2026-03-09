Jandarmadan Develi’de kaçakçılığa yönelik operasyon: 1 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Develi’de işletmeciliğini L.K.’nın yaptığı iş yerinde yapılan arama neticesinde; 2 bin 730 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 100 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 51 bin 750 gram bandrolsüz nargile tütünü ve 2 bin 550 ml likit ele geçirildi.

Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tahkikata başlanıldı.