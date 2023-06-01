Jandarmadan eş zamanlı kökünü kurutma operasyonu: 29 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından 5 ilçede eş zamanlı yürütülen operasyonlarda; 29 şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik 5 ilçede 43 ekip ve 128 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda; 29 şüpheli şahıs yakalandı. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları neticesinde; 1 kilo 265 gram uyuşturucu madde, 10 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 20 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından son 3 ay içerisinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 7 kilo 256 gram uyuşturucu madde, 10 kök kenevir bitkisi, 2 bin 11 adet uyuşturucu hap, 15 gram kenevir tohumu, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet hassas terazi, 8 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 20 adet tabanca mermisi ele geçirilirken, 58 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 11’i tutuklanırken, 21 şüpheli şahsın işlemleri devam ediyor.