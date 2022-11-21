Jandarmadan güvenli internet eğitimi

Kayseri İl jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği Personeli ve Siber Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevrelerinde Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında, internetin güvenli kullanımı ve siber zorbalık konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Bilgilendirme sonunda öğrencilere Jandarma çocuk dergisi ve boyama kitabi hediye edildi.

Ayrıca, İl jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği Personeli tarafından, Sarıoğlan Kadın Girişimi ve İşletme kooperatifin de çalışan kadınlar, KADES (Kadın Destek Uygulaması) programı hakkında bilgilendirildi.