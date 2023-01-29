Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Melikgazi ilçesi Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Ağırnas Mahallesinde F.K. isimli şahsın bağ evinden 90 bin lira değerinde 360 adet 2x25 sac kalıp demiri, 68 adet demir direk ve 2 adet demir pencere korkuluğunun çalınması olayı ile ilgili olarak Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Ekipleri, OYİ ve JASAT Timi ile birlikte yapılan saha araştırması ve incelemesi sonucunda bahse konu hırsızlık olayını E.K., M.A.K. ve Ö.A. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi.

Çalınan malzemelerin satıldığı hurdacı tespit edilerek malzemeler geri dönüşüme götürüleceği sırada el konularak sahibine teslim edildi. E.K. ve M.A.K. isimli şahıslar, adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.