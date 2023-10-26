Jandarmadan kablo hırsızlarına suçüstü

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde kablo hırsızlığı yapan şahıslar devriye gezen jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında Böke Mahallesi’nde bir tarlada bulunan elektrik elektrik trafosundan hırsızlık yapıldığı fark edildi. Olay yerine giden ekipler trafodan yaklaşık 450 metre kablo çalan M.A. ve U.Ö.‘yü suçüstü yakaladı.

Ekipler tarafından çalınan materyaller muhafaza altına alınırken, M.A. ve U.Ö. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.