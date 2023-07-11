Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; 204 kilo kaçak tütün ele geçirilirken 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda; Melikgazi İlçesi Esentepe mahallesinde H.A.’ya ait işyerinde ilçe jandarma komutanlığınca arama yapıldı. Yapılan aramalarda 204 kilo kaçak tütün, 67 bin 600 adet boş makoron, 4 bin 400 adet dolu makoron, 1 adet tütün sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.