Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 204 kilo kaçak tütün ele geçirilirken 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

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  • 11.07.2023 15:14
  • Güncelleme: 11.07.2023 15:42
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Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; 204 kilo kaçak tütün ele geçirilirken 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda; Melikgazi İlçesi Esentepe mahallesinde H.A.’ya ait işyerinde ilçe jandarma komutanlığınca arama yapıldı. Yapılan aramalarda 204 kilo kaçak tütün, 67 bin 600 adet boş makoron, 4 bin 400 adet dolu makoron, 1 adet tütün sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
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