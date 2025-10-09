Jandarmadan Narkotik operasyonu: 3 şahıs yakalandı
Kayseri'de Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda araçlarında uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yeşilhisar İlçesi Çadırkaya Mahallesi’nde gerçekleştirilen araç takibinde M.A ,M.B, ve Y.S isimli 3 şahıs yakalandı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan adli aramada; 485 gram sentetik kannabinoid, 16.75 gram skank, 76 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.