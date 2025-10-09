Jandarmadan Narkotik operasyonu: 3 şahıs yakalandı

Kayseri'de Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda araçlarında uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yeşilhisar İlçesi Çadırkaya Mahallesi’nde gerçekleştirilen araç takibinde M.A ,M.B, ve Y.S isimli 3 şahıs yakalandı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan adli aramada; 485 gram sentetik kannabinoid, 16.75 gram skank, 76 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

İYİ Partili Yücel, 'Emekli ve asgari ücretli için pazar alışverişi lüks oldu'
Sahte kimlikle dolaşan cinayet zanlısı Kayseri'de yakalandı
Eş zamanlı operasyonda 73 aranan şahıs yakalandı
Yeni Yüzler Yeni Kitaplar: Ensar Şahin
Kayseri'nin 'Dünya Spor Başkenti' olma hedefi için resmi başvuru yapıldı
Baki Ersoy'dan Sert Kayserispor Çıkışı: 'Cam Evde Oturan Taş Atmasın!'
