  • Jandarmadan narkotik operasyonu Çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekiplerince Ç. O.'nun işyerinde ve ikametgahında ve R.Y.'nin ikametinde yapılan aramalarda 270 gram kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu, 30 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Kocasinan İlçesinde Ç.O.’nun işyerinde ve ikametgahında NSM ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan Adli Arama ve İncesu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan Adli Arama Kararına istinaden İncesu İlçesinde R.Y.’nin isimli şahsın ikamet adresinde İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı, NSM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan Adli Aramalar neticesinde; 270 gram Kubar Esrar, 100 Gram Kenevir Tohumu, 30 Gram Metamfetamin, 1 adet terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Adli Tahkikata başlanıldı.

Haber Merkezi

