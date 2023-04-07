Jandarmadan öğrencilere 'güvenli internet kullanımı' bilgilendirmesi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine Siber Zorbalık-Güvenli İnternet Kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

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  • 07.04.2023 16:20
  • Güncelleme: 07.04.2023 19:24
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Jandarmadan öğrencilere 'güvenli internet kullanımı' bilgilendirmesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine Siber Zorbalık-Güvenli İnternet Kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kayseri İl jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Amirliği ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde bulunan Güneşli Ortaokulu’nda okuyan 110 öğrenciye ‘Siber Zorbalık-Güvenli İnternet Kullanımı’ bilgilendirmesi yapıldı.

Ayrıca ekipler tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından öğrencilere jandarma çocuk dergisi hediye edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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