Jandarmadan öğrencilere 'hayvan hakları' ve 'trafik' eğitimi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine zor durumda kalan hayvanların korunması, hayvanların bakımı ve beslenmesine yardımcı olunması, hayvanlara eziyet edenlere karşı duyarlı olunması, hayvan sevgisi ve hayvan hakları konusunda eğitim verildi.

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  • 03.10.2023 16:07
  • Güncelleme: 03.10.2023 16:46
Jandarmadan öğrencilere 'hayvan hakları' ve 'trafik' eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine zor durumda kalan hayvanların korunması, hayvanların bakımı ve beslenmesine yardımcı olunması, hayvanlara eziyet edenlere karşı duyarlı olunması, hayvan sevgisi ve hayvan hakları konusunda eğitim verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından 04 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde, Talas ilçesinde bulunan TOKİ Şehit Levent Çetinkaya İlköğretim okulunda öğrenim gören bin 27 öğrenciye zor durumda kalan hayvanların korunması, hayvanların bakımı ve beslenmesine yardımcı olunması, hayvanlara eziyet edenlere karşı duyarlı olunması, hayvan sevgisi ve hayvan hakları konusunda eğitim verildi. Eğitimde öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak maksadıyla Arama Kurtarma Köpekleri Girgin ve Tombik ile gösteriler düzenlendi.

Ayrıca Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerde trafik bilincini oluşturmak maksadıyla karşıdan karşıya geçme kuralları, ışık kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi hakkında uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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