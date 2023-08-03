Jandarmadan öğrencilere 'taekwondo' eğitimi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Hayalini Kuruyorum Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum projesi çerçevesinde açılan kursta, öğrencilere taekwondo eğitimi verildi.

Trafik Şube Müdürlüğü ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri Develi ilçesinde bulunan taekwondo kursunu ziyaret etti. Ekipler tarafından kursta bulunan öğrencilere taekwondo eğitimi ile birlikte Genel Trafik Kuralları konusunda da eğitim ve bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.