Jandarmadan okul öncesi öğrencilerine trafik eğitimi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul öncesi öğrenci ve öğretmenlerine trafik eğitimi verdi.
- 28.03.2023 15:39
- Güncelleme: 28.03.2023 15:44
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; okul öncesi öğrenci ve öğretmenlerine trafik eğitimi verdi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, Melikgazi İlçesi Özel Yeni Nesiller Bakimevi kreşinde 60 okul öncesi eğitim gören öğrenci ve 10 öğretmen olmak üzere toplam 70 kişiye trafik eğitimi verildi.
Eğitimle birlikte ekipler öğrencilere boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıttı.
İHA
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