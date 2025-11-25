Jandarmadan okullara trafik eğitimi

Kayseri'de Trafik Şube Müdürlüğü Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında okullarda trafik eğitimi verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında; 25 Kasım 2025 tarihinde Melikgazi Osman Yücel İlkokulu ile Mustafa Tümer İlkokulu ve Ortaokulunda toplamda 156 öğrenciye trafik bilincini oluşturmak amacıyla, “Karşıdan Karşıya Geçme Kuralları, Işık Kuralları, Emniyet Kemerinin Önemi, Karayolu Üzerinde Yayaların Doğru Hareket Tarzı, Yaya ve Okul Geçidi Kullanımının Önemi, Fermuar Tekniği ile Yol Verme ve Diğer Genel Trafik Kuralları” ile ilgili konularda uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

