Jandarmadan operasyon: 5 şahıs yakalandı

Kayseri'de il jandarma komutanlığınca yürütülen operasyonlarda 5 şahıs yakalandı.

Jandarmadan operasyon: 5 şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu istihbari çalışmalar  kapsamında, Melikgazi İlçesinde U.V isimli şahsın ikametinde Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma komutanlığınca arama gerçekleştirildi. Yapılan adli arama neticesinde; 4 bin 400 adet sentetik ecza (lyrica), 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Öte yandan evde bulunan U.V.,  A.A.U, C.A., T.U. ve F isimli 5 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.

