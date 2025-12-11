Jandarmadan operasyon: Uyuşturucu madde ve av tüfeği ele geçirildi

  • Haberler
Kayseri'de jandarma ekiplerince Hacılar İlçesinde A.Ö ve F.D isimli şahısların ikametinde yapılan aramada 23.2 gram bonzai, 1 adet otomatik av tüfeği, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar  kapsamında Hacılar İlçesinde  A.Ö ve F.D isimli şahısların ikametinde Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli arama neticesinde; 0.5 Gram Saf A/M maddesi, 23.2 gram sentetik Kannabinoid (Bonzai), 2 adet cep telefonu, 1 adet  otomatik av tüfeği, 26 adet av tüfeği fişeği, 1 adet av tüfeği şarjörü ele geçirildi. Şüpheli A.Ö gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tahkikata başlanıldı.

Haber Merkezi

