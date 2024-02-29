Jandarmadan özel öğrencilere trafik eğitimi

Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Jandarmadan özel öğrencilere trafik eğitimi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Develi İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, ilçede bulunan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki öğrencilere hem moral hem de eğitim verdi. Ekipler tarafından öğrencilere temel trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi konusunda eğitim semineri verildi.

Seminerin sonunda da öğrencilere boyama ve hikaye kitabı hediye edildi.

Jandarmadan özel öğrencilere trafik eğitimi
Jandarmadan özel öğrencilere trafik eğitimi
Jandarmadan özel öğrencilere trafik eğitimi
Jandarmadan özel öğrencilere trafik eğitimi
Jandarmadan özel öğrencilere trafik eğitimi
Jandarmadan özel öğrencilere trafik eğitimi
İHA
Kayseri Gündem

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