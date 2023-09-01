Jandarmadan traktör kazalarına karşı bilgilendirme

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından traktör kazalarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından traktör sürücülerinin neden olduğu trafik kazalarının önlenmesi ve azaltılmasına yönelik bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Faaliyette traktörlerde ROBS demirinin kullanımı ve önemi ile flaşörlü yanıp sönen sarı ışıklı dönerli uyarı lambasının kullanımı hakkında bilgilendirme yapılırken, reflektor tak görünür ol çerçevesinde 327 adet reflektör dağıtımı yapıldı.