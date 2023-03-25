Jandarmadan uyuşturucu hap operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 60 bin TL olan uyuşturucu hap ele geçirildi.

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  • 25.03.2023 10:08
  • Güncelleme: 25.03.2023 11:38
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Jandarmadan uyuşturucu hap operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 60 bin TL olan uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli 2 kişinin Melikgazi ilçesine bağlı 30 Ağustos Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler M.H.A. ve M.S.’yi gözaltına alırken, yapılan aramalarda piyasa değeri 60 bin TL olan bin 711 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler karakola götürüldü.

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İHA

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