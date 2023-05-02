Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Aramada bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. 

PAYLAŞ
  • 02.05.2023 19:36
  • Güncelleme: 02.05.2023 19:36
  • 71
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor. Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Mithatpaşa  Mahallesi’nde belirlenen adrese ortaklaşa operasyon düzenlendi. Operasyonda B.A. isimli şüpheli yakalanırken adreste yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi. 

‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan şüpheli B.A, işlemleri sonrası yarın adli makamlara sevk edilecek.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Dursun Ataş ziyaretlerine hız verdi

Dursun Ataş ziyaretlerine hız verdi

Ayşe Böhürler, Kayseri'de ilgi odağı oldu

Ayşe Böhürler, Kayseri'de ilgi odağı oldu

Melikgazi Belediyesi TEKNOFEST'te 2,5 Milyon Lira Destekle İlk Kez Birincilik Getirdi

Melikgazi Belediyesi TEKNOFEST'te 2,5 Milyon Lira Destekle İlk Kez Birincilik Getirdi

CHP Adayı Aşkın Genç: Akkışlamızı hayvancılıkta eski günlerine döndüreceğiz

CHP Adayı Aşkın Genç: Akkışlamızı hayvancılıkta eski günlerine döndüreceğiz

Kayseri'de yağışlar barajı doldurdu

Kayseri’de yağışlar barajı doldurdu

Milletvekili Adayı İncetoprak: 'Besicilikle alakalı entegre bir tesis kurulsun diye altyapı çalışmaları hazırladım'

Milletvekili Adayı İncetoprak: “Besicilikle alakalı entegre bir tesis kurulsun diye altyapı çalışmaları hazırladım”

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

3
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

4
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocasinan'da şampiyon sporculara ödülleri verildi

Kocasinan’da şampiyon sporculara ödülleri verildi

Başkan Yalçın: '20 yılda Türkiye'nin geldiği yer 80 yıla bedeldir'

Başkan Yalçın: “20 yılda Türkiye’nin geldiği yer 80 yıla bedeldir”

DAHA FAZLA
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bünyan basketbolda marka oldu

Bünyan basketbolda marka oldu

Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı, çok sayıda kişi yaralandı

Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı, çok sayıda kişi yaralandı

Başkan Çolakbayrakdar'dan kadınlara müjde

Başkan Çolakbayrakdar'dan kadınlara müjde

Bünyan'da Aspir ekimine devam ediliyor

Bünyan'da Aspir ekimine devam ediliyor