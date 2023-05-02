Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor. Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Mithatpaşa Mahallesi’nde belirlenen adrese ortaklaşa operasyon düzenlendi. Operasyonda B.A. isimli şüpheli yakalanırken adreste yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.

‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan şüpheli B.A, işlemleri sonrası yarın adli makamlara sevk edilecek.