Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi
Kayseri'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde ihbar alınması üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile icra edilen adli aramada Bin 200 gram kokain ele geçirildi. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 3 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırma neticesinde bir araçta araçta uyuşturucu madde bulunduğu yönünde ihbar alınması üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile icra edilen adli aramada; Bin 200 gram kokain ele geçirildi. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 3 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.