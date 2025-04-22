Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 176 adet sentetik hap ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile müşterek icra edilen faaliyette; Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi’nde takibi yapılan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan arama neticesinde 176 adet extacy sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda E.G. isimli şahıs, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan gözaltına alındı. Y.K. ve E.T. isimli şahıslar hakkında ise “Kullanmak Maksadıyla Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan adli işlemler başlatıldı.

