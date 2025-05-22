Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: Bin 8 adet sentetik hap ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından takibi yapılan şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde bin 8 adet Gerica sentetik hap ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile müşterek icra edilen faaliyette; Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi’nde takibi yapılan şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde bin 8 adet Gerica sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda A.E. isimli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlandı.