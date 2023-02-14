Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

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  • 14.02.2023 16:37
  • Güncelleme: 14.02.2023 17:24
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Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik istihbari araştırma ve çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda; Kocasinan İlçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde adli makamlardan alınan kararla birlikte şüpheli B.A. ve İ.Y.’nin ikametlerinde yapılan aramada 4 parça halinde toplam 20 gram uyuşturucu madde, 5 adet sentetik uyuşturucu hap ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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