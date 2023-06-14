Jandarmanın 184. kuruluş yıldönümü Kayseri'de kutlandı
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Atatürk heykeline çelenk bıraktı.
- 14.06.2023 10:13
- Güncelleme: 14.06.2023 10:37
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İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Jandarma Teşkilatı’nın 184. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Atatürk heykeline çelenk bıraktı.
Jandarma Teşkilatı’nın 184. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kayseri’de bir dizi etkinlik düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Yiğit ve beraberindekiler, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti.
İHA
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