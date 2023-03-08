Japon Mimar ve Mühendis Moriwaki, Kayseri’de deprem söyleşisi gerçekleştirdi

Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşiye Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ERÜ Rektörü Fatih Altun, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın “Kahramanmaraş depremi olduğunda biz 7 buçukta belediyeye geldik. Hemen 8 de 3 kapalı kasa kamyonu seyyar mutfak haline getirdik. Jandarma ve AKUT ekip dahil olmak üzere hemen orada destekledik. Kurtarma çalışmalarında lojistik desteği vermenin bir parçası olarak görev yaptık” dedi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da “Türkiye'nin 11 ilinde yıkıma ve büyük can kaybına yol açan ve 13,5 milyon insanımızı etkileyen bu afet; her zaman ifade ettiğimiz gibi yaşadığımız vatanımızın ne kadar zor bir coğrafyada bulunduğunu bir kez daha hatırlattı. Dün de Kayseri'mizde ard arda depremler meydana geldi. Buradan da bir kez daha depremden etkilenen tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Asrın felaketinde yaraları sarmak içinse elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar ilk günden bu yana koordinasyon komitesi olarak Deprem bölgesine 600’ün üzerinde TIR gönderdik. Bunun maddi değerine bakacak olursak 300 milyon TL gibi bir rakama ulaşıyor. Bizim dışımızda STK ve bireysel yardımlarla 1000 TIR’ın üzerinde yardım bölgeye ulaştırıldı” ifadelerini kullandı.

Büyük depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı yaralılara şifa dileyen Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun da "Aslında yapı denetimlerin hazır betonla ilgili Türkiye’deki birçok yapısal iyileşmenin ne kadar yerinde ve zamanında olduğunu değerlendirebiliyoru.Ancak son zamanlarda faya olan mesafe yaklaşımları sürekli gündemimizde olan bir detaydı. Ve bundan sonraki yapılaşmalarda mikro planda mikro ölçekte öncelikle değerlendirilip dikkate alınması gerektiğine zaruriyet olarak karşımıza çıkmış durumda. O yüzden mutlaka bu konuları da teknik olarak değerlendirip bundan sonraki mimari, tasarımlarımızda ve yapılaşmalarımızda bunları dikkate almak durumundayız. Erkilet fay zonunda parçalı faylanmanın olduğunu Bünyan’dan Develi’ye kadar devam eden özellikle Erciyes’ten sonra Yeşilhisar Bölgesi Ecemiş fay hattı olarak devam ettiğini görüyoruz. Kayseri’de oluşan depremlerin stres yığılmalarını aldığını düşünüyorum. Bu depremlerin varlığı daha büyük ölçekli depremlerin ortaya çıkmasını engelleyen depremlerdir. Daha önce böyle depremler görmediğimiz için insanların endişelerini doğal buluyoruz” şeklinde konuştu.

Yüksek Mimar, Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki de, Japonya ve Türkiye’deki depremleri karşılaştırarak dünyadaki depremlerin yüzde 20’sinin Japonya’da olduğuna dikkat çekti. Moriwaki, "Geçen sene 8 Aralık’ta Kahramanmaraş’a gelerek deprem konusunda uyarı vermiştim. Türkiye’de uzun süredir deprem yoktu. Bir deprem olacağını bekliyorduk ancak bu kadar erken olacağını bende beklemiyordum. Bana sorulduğunda Hatay’da deprem olacağını söylemiştim. Kıbrıs’ı deprem açısından risk olarak 3’üncü bölge olarak görüyorum. Bir parça batık bir parça yüksek ama yine de yüksek zemin olarak söylüyorum. Kayseri tam fay hattının üzerinde değil. Türkiye ve Japonya hem kültür hem coğrafya olarak çok benziyor" dedi.

Deprem konusunda Türkiye ve Japonya arasında karşılaştırma yapan Moriwaki, Türkiye’nin deprem şiddet derecesinin 6’ncı Japonya’nın 4’üncü olduğunu, depremde ülke olarak Türkiye’nin 17’nci sırada Japonya’nın ise 6’ncı sırada olduğunu, depremde ölü sayısının Türkiye’de 3 Japonya’da 7’nci sırada olduğunu belirtti. Moriwaki,

dünya tarihinde en büyük depremin Türkiye’de 7,9, Japonya’da ise 9 büyüklüğünde olduğunu kaydetti.