Japonların en büyük otantik bahçesine yoğun ilgi

Kırşehir'de bulunan ve Ankara'nın yanı başındaki Japonların en büyük otantik bahçesi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

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  • 08.07.2023 13:34
  • Güncelleme: 08.07.2023 13:34
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Japonların en büyük otantik bahçesine yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de bulunan ve Ankara’nın yanı başındaki Japonların en büyük otantik bahçesi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Kırşehir’in Kaman ilçesinde bulunan Japon Bahçesi; kış mevsiminde olduğu gibi farklı renklerin birleşimiyle de yaz mevsiminde de güzelliği ve renklerin uyumuyla ilgi görüyor. Her mevsim oluşan güzellikleri ile dikkat çeken Japon Bahçesi, bu yıl da yaz dönemi için rekor oranda ziyaretçi bekliyor. Doğal güzellikleri, dikkatle düzenlenmiş peyzajları ve Japon mimarisinin etkileyici örneklerini bir araya getirdiği bahçe, Japonya’nın geleneksel bahçe tasarımı prensiplerini yansıtan bir alan olarak il genelinde yerli turistlerin de uğradığı önemli merkezlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Bursa’dan Kırşehir’e otantik bahçeyi görmek için geldiğini söyleyen Faik Sainkaplan, Kaman ilçesinde Japon mimarisinin önemli bir katkı yaparak bölge halkı için de değer kattığını belirtti. Zeynep Sainkaplan ise, "Burası görülmeye değer bir yer. Biz burada çocuklarımızla balıklara yem vermeyi çok seviyoruz. Buranın yazı ayrı kışı ayrı güzel. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" dedi. Başkent Ankara’ya yakınlığı ile bilinen alanı güzellik köşesi olarak adlandıran Rabia Ayhan; "Biz Ankara’dan çocuklarımızla geldik. Burası adeta güzellik köşesi. Zaten ’Ankara’nın cenneti’ diyoruz buraya. Bu sessizliği başka yerde bulamıyoruz. Diğer çocuklarımı getirmediğim için pişmanım" diye konuştu.

Bahçede yer alan göletler ve su özellikleri, Japon bahçe tasarımının önemli bir parçasıdır. Gölet’i Japonya’dan getirilen Japon Balıkları süslüyor. Bahçede yer alan bitki düzenlemeleri, mevsimlere göre değişebilir özellik taşıyor. Japon bahçesinde özenle seçilere Japonya’dan getirilen çam ağaçları, kiraz çiçekleri, akçaağaçlar ve bin 400 çeşit ağaç bulunuyor. Prens Mikasa’nın Kaman-Kalehöyük kazılarını başlatması anısına kurulan Bahçe, Japonya dışındaki en büyük Japon bahçelerinden biri. Yaklaşık 22 dönüm arazi üzerine kurulu olan bahçede toplam alanı 3 bin 500 metrekare olan birbirine bağlı iki gölet bulunuyor. Müze, ziyaretçilerinin yanı sıra son yıllarda düğün fotoğrafı çektirmek isteyenlerin rağbet ettiği bir mekâna dönüşmüş durumda. Bahçede ayrıca oturma alanları, yürüyüş yolları, taşlarla çevrili alanlar ve heykeller gibi unsurlar da bulunuyor. Kaman Japon Bahçesi’nin içeriği, ziyaretçilere huzur dolu bir atmosferde dolaşma ve Japon bahçe estetiğini deneyimleme fırsatı sunuyor.

İHA

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