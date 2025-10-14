  • Haberler
  • Gündem
  • JASAT, 10 yıldan fazla süredir aranan 103 şahsı yakaladı

JASAT, 10 yıldan fazla süredir aranan 103 şahsı yakaladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kabine döneminde Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladığını bildirdi.

JASAT, 10 yıldan fazla süredir aranan 103 şahsı yakaladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, JASAT timlerinin 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladığını bildirdi. Jandarmanın bu kabine döneminde gerçekleşen operasyon ile ilgili açıklamada bulunan Yerlikaya, “Bu kabine dönemimizde Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz (JASAT) 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladı. JASAT’ımız, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden iz sürmeye, canla başla çalışmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmadan aydınlatılması için dosyaları tek tek yeniden değerlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bakan Yerlikaya, '328 uyuşturucu organize suç örgütünü çökerttik'
Bakan Yerlikaya, “328 uyuşturucu organize suç örgütünü çökerttik”
Kayseri'de kırsal kalkınma destekleri devam ediyor
Kayseri'de kırsal kalkınma destekleri devam ediyor
Kayseri'de İmam Hatipli öğrencilerden Gazze'ye Anlamlı Destek
Kayseri'de İmam Hatipli öğrencilerden Gazze'ye Anlamlı Destek
Grip aşısı için uygun zaman Ekim ve Kasım ayları
Grip aşısı için uygun zaman Ekim ve Kasım ayları
Kayseri'de 2536 Üniversiteli İçin iş fırsatı
Kayseri'de 2536 Üniversiteli İçin iş fırsatı
Ekrem Görçeker, Yahyalı'da Projeleri İnceledi
Ekrem Görçeker, Yahyalı’da Projeleri İnceledi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!