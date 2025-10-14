JASAT, 10 yıldan fazla süredir aranan 103 şahsı yakaladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kabine döneminde Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, JASAT timlerinin 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladığını bildirdi. Jandarmanın bu kabine döneminde gerçekleşen operasyon ile ilgili açıklamada bulunan Yerlikaya, “Bu kabine dönemimizde Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz (JASAT) 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladı. JASAT’ımız, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden iz sürmeye, canla başla çalışmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmadan aydınlatılması için dosyaları tek tek yeniden değerlendiriyor” ifadelerini kullandı.