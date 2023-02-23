Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: 3.9'luk deprem normal kırılmalardır

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen sosyal medya hesabından, Kayseri Saraycık'ta saat 05.45'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, bu tür depremlerin beklenen normal kırılmalar olduğunu belirtti.

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  • 23.02.2023 09:22
  • Güncelleme: 23.02.2023 09:23
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Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: 3.9'luk deprem normal kırılmalardır
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı:

'İncesu ve Kocasinan ilçelerinde meydana gelen iki ayrı deprem yerin 5 km derinliğinde 3.9 ve 3.1 büyüklüğünde Ecemisy Fayinin alt segmenti olan Yeşilhisar İncesu Erkilet Güneşli hattında meydana gelmiştir. Biz jeoloji mühendisleri için olağan ve beklenen normal kirilmalardir bunlar. Bu şekilde küçük kırılmaların olması enerji birikmesini yoğunlaşması adına arzu edilir. Bu depremler yıkıcı olmayan düşük ölçekli depremlerde. Bu büyüklükteki depremler olmaya devam edecektir.'

Haber Merkezi

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