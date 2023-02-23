Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: 3.9'luk deprem normal kırılmalardır

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı:

'İncesu ve Kocasinan ilçelerinde meydana gelen iki ayrı deprem yerin 5 km derinliğinde 3.9 ve 3.1 büyüklüğünde Ecemisy Fayinin alt segmenti olan Yeşilhisar İncesu Erkilet Güneşli hattında meydana gelmiştir. Biz jeoloji mühendisleri için olağan ve beklenen normal kirilmalardir bunlar. Bu şekilde küçük kırılmaların olması enerji birikmesini yoğunlaşması adına arzu edilir. Bu depremler yıkıcı olmayan düşük ölçekli depremlerde. Bu büyüklükteki depremler olmaya devam edecektir.'