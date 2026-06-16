Jeoloji Mühendisi Evsen, 'Kayseri'de 7 büyüklüğünde deprem beklentisi gerçekçi değil'

Yaşanan depremlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, depremlerin olduğu bölgede diri fay hattının bulunmadığını ifade etti.

Evsen, bu bölgede 7 şiddetinde deprem beklentisi olduğu haberlerine Kayserili vatandaşların itibar etmemesi gerektiğini belirterek, “ 10 Haziran’dan bugüne kadar Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Yukarıborandere Mahallesi sınırları içerisinde 60 ve üzeri civarında deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 3.9 en küçüğü ise 0.8 arasındaydı. Büyüklükleri birbirine yaklaşıyor, yakınlaşıyor. Bu bölgeyi baz aldığımızda bu büyüklüğün daha üzerinde deprem oluşturabilecek bir diri fay yok. Dolayısıyla Türkiye diri fay haritasında olmayan bir yerde depremler oluyor. Peki diri fay haritasında olmayan yerlerde depremler olabilir mi, evet olabilir. Türkiye diri fay haritası zaten 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli olan faylar haritalanmıştır. Daha küçük deprem üretecek potansiyelleri olan faylar bu haritaya konulmamıştır. Eğer daha küçük deprem üretecek faylarda bu haritaya konulursa Türkiye’nin her tarafı çizik çizik olacaktı, yani açıkta bir yer kalmayacaktı. Zaten 5.5 büyüklüğündeki depremler herhangi bir can tehlikesi oluşturmayabilir, mal kaybına da sebep vermeyebilir. Alelade yapılarda belki taş düşmesi, ağaçların düşmesi, insan başını yaralaması gibi böyle çok ekstra olayların dışında insan ölümlerine ve mal kayıplarına sebebiyet vermez. 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde hem insan ölümleriyle karşılaşabiliriz hem de mal kayıplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu bölgede 5.5 ve üzeri deprem üretecek fay olmadığından dolayı haritaya konmamıştır. Dolayısıyla Kayseri halkının sadece bu bölgede 7 büyüklüğündeki deprem beklentisi bir aldatmacadan ibarettir. Kayseri halkının buna itibar etmemesi gerekir. Bu bölgede yaşayan insanlarında herhangi bir endişeye kapılmadan normal hayatlarına sürdürmeleri olağandır” dedi.