Jeoloji Mühendisi Evsen: “Kayseri için korkulacak bir deprem değil”

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kahramanmaraş Göksun merkezli saat 12.19’da 5,3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklandı. Sarsıntı Kayseri’den de hissedildi. Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen ise, “23 Mart 2023 tarihinde saat 12.19 da Göksun ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Kayseri'de de hissedilen depremin artçı olduğu öngörülmektedir. Kayseri için korkulacak bir deprem değil” ifadelerini kullandı.