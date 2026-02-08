Jeoloji Mühendisi Evsen 'Kayseri'yi etkileyebilecek toplam 24 tane fay hattı var'

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Kayseri’de toplam 24 tane aktif fay hattı bulunduğunu; en uzun hattın 100 kilometreden fazla bir uzunlukla Develi fayı olduğunu, Bünyan ve Sarıoğlan’ın ise bu fayın alt segmentleri olarak değerlendirildiğini belirtti. Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Evsen; yeni ev alırken sağlam zemini olan ve 2020 yılından sonra yapılan binaların tercih edilmesini, 2000 yılı öncesinde inşa edilmiş binalara ise hiçbir şekilde teşebbüs edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Kayseri ve etrafında etkili olabilecek toplam 24 tane fay hattı olduğunu belirten Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, “Kayseri ve etrafında, Kayseri'yi etkileyebilecek toplam 24 tane fay hattı var. Ama ben size bunlardan Kayseri'ye en yakın olanlarından bahsedeyim: Yeşilhisar fayı 40 kilometre uzunluğunda, Erkilet fayı 49 kilometre uzunluğunda, Erciyes fayı 50 kilometre uzunluğunda, İncesu fayı 26 kilometre uzunluğunda ve Develi fayı 100 kilometreden daha fazladır. Bünyan ve Sarıoğlan segmentleri de Develi fayının bir alt segmenti olarak değerlendiriliyor. Günümüzdeki bu izah ettiğim fayların hepsi diri fayıdır ve hepsi deprem oluşturabilecek faylardır. Bu faylardan tekrarlanma süresi biten fayların deprem üretmesi beklenir. Kayseri'de de bu anlamda deprem olması açısından bir risk söz konusudur. Şu anda Kayseri'de herhangi bir depremden söz etmek mümkün değil, çünkü şu an deprem yok. Ama 6 Şubat'tan sonra Kayseri'de; 28 Şubat'ta iki deprem, 7 Mart'ta iki deprem ve 10 Mart'ta iki deprem olmak üzere toplamda yedi tane deprem yaşadık. Bu depremler 4 ile 4.9 büyüklüğü arasında oldu. Bir günde iki deprem veya bir günde üç deprem yaşadığımız günler de oldu. Ama bu depremler tetiklenmiş depremlerdi; 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden tetiklenerek zamanı öne alınan depremlerdi. O günlerden sonra zaman zaman 1, 2 veya 3 büyüklüğünde küçük ölçekli depremler oluyor. Bunlar bir zarar ziyan oluşturmazlar ve bir tehlike arz etmezler" diye konuştu.

‘TEHLİKELİ DEPREMLER 5.5 BÜYÜKLÜĞÜ VE ÜZERİNDEKİ DEPREMLERDİR’

Jeoloji Mühendisi Evsen, "Tehlikeli depremler 5.5 büyüklüğü ve üzerindeki depremlerdir. Eğer vatandaşlar yeni ev alacaklarsa sağlam zemini olan alanları ve mahalleleri tercih etmeleri gerekir. Kendileri sağlam zeminin ne olduğunu belki bilmeyebilirler ama bu konuyla ilgili bilen ve danışılabilecek birileri mutlaka vardır. Onlardan bilgi almaları bu anlamda önemlidir. Mevcut evleri olanlar da evlerinin zemin etüt raporlarının olup olmadığını, yapı denetimine tabi olup olmadığını, statik projelerinin yapılıp yapılmadığını ve mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını kontrol ettirebilirler. Eğer evlerinden şüphe duyuyorlarsa, bunu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlanan şirketler vasıtasıyla evlerinde deprem risk etütlerini yaptırarak öğrenebilirler. Bu etütlerde binaların, kolonların ve kirişlerin güvenilirliği ya da güvenilmezliği ortaya çıkabilir. Demir donatısı, betonarme ve kolon-kiriş bağlantıları kontrol edilerek binaların kontrolü sağlanabilir. Ev almak isteyenler için de kısaca şöyle söyleyebiliriz: Ev almak isteyenler 2020 yılından sonraki tarihte yapılmış binaları tercih etmelidir. Buna gücü yetmeyenler 2012 yılından sonra yapılan binaları, buna da gücü yetmeyenler 2000 yılından sonraki binaları tercih edebilirler. Eğer "Buna da gücüm yetmiyor, alamıyorum" diyorsa, 2000 yılından önceki binalar için herhangi bir teşebbüste bulunmamasını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.