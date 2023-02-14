Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özdemir: 'Süslü binalardan daha çok, sağlam binalara yerleşmeliyiz'

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Kayseri İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, vatandaşları seçecekleri konutlar hakkında uyararak, Süslü binalardan daha çok, sağlam binalara yerleşmeliyiz dedi.

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  • 14.02.2023 16:06
  • Güncelleme: 14.02.2023 17:23
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Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özdemir: 'Süslü binalardan daha çok, sağlam binalara yerleşmeliyiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Kayseri İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, vatandaşları seçecekleri konutlar hakkında uyararak, "Süslü binalardan daha çok, sağlam binalara yerleşmeliyiz" dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 2 depremin, insanların depreme karşı olan hassasiyetlerini artırdığını söyleyen TMMOB Jeoloji Mühendisleri Kayseri İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, "İnsanlarımız şu anda Kayseri’de korkuyorlar. Bunun sebebi hassasiyetimizin artmasıdır. Çünkü üst üste 2 deprem yaşadık. Üstüne yüksek artçı depremler yaşadık. Vatandaşlar evlerine girmeye korkuyor. Sürekli lamba takip ediyorlar. ’Deprem oldu mu? Olmadı mı? Yeni deprem var mı? Yok mu?’ diye sürekli takip ediyorlar. Normalde Kayseri’nin de bulunduğu fay hattının üzerinde günlük ortalama olarak 3-4 deprem oluyordu. Bu depremler hissedemeyeceğimiz derecede küçük depremler. Ancak şu anda hassasiyetimiz öyle bir arttı ki 3 şiddetindeki depremi dahi hissettiğimizi düşünüp, korku içerisine gidiyoruz. Bu bizim kendi korkularımızdan dolayı oluşuyor. Biraz sakinleşip, eski yaşamımıza dönmek için neler yapabiliriz diye düşünmeliyiz. ’Binamız depreme dayanıklı mı? Değil mi?’ diye korkuyoruz. Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İnşaatlar Odası ve Mimarlar Odası bu konuda bir çalışma başlattı. Aslında zaten böyle bir çalışma vardı. Ancak İnşaat Odası ve Mimarlar Odası da destek verdi. Bina yöneticisi olarak 181 no’lu hattı arayarak, ekiplerin binada tespit yapmaları sonucu vatandaşlar binalarının sağlamlığını bu sayede anlayabilirler" şeklinde konuştu.

"Süslü değil, sağlam binalara yerleşin"

Vatandaşları seçecekleri yerleşim alanı hakkında uyaran ve süslü konutlar yerine sağlam konutların tercih edilmesinin doğru olduğunu belirten Özdemir, "Biz deprem ülkesiyiz. Dünya 5 milyar yıl yaşında. 5 milyar yıldır depremler oluyor. Biz de deprem ülkesi olduğumuz için depremler yaşamaya alışmalıyız. Bu depremler yaşamaya alışmalıyız demek, vurdumduymaz davranalım anlamına gelmiyor. Depreme karşı tedbirimizi alarak depremle yaşamaya alışmalıyız. Kayseri’de de deprem olabilir. İstanbul’da da deprem olabilir. Önemli olan ’Depreme hazırız’ diyebilmek. Gerekli eğitimleri almalıyız. AFAD Gönüllüleri Eğitimi’ni herkesin alması gerekiyor. Çünkü ’Deprem anında ne yapılır? Enkaz altından nasıl insan kurtarılır?’ Bunları ve binalarımızı öğrenmeliyiz. Süslü binalardan daha çok, sağlam binalara yerleşmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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İHA

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