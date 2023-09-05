Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri dahil 24 il için uyarı verdi

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu ve 50 bin 783 vatandaş hayatını kaybetti. Asrın felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken depremle ilgili çalışmalarda devam ediyor. Depremin ardından Jeoloji Mühendisleri Odası, altından doğrudan fay hattı geçen 24 ili incelemeye almıştı.

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan konuyla ilgili dikkat çeken bir araştırma geldi. Doğrudan fay hattı geçen 24 ilde jeolojik, jeofizik ve jeoteknik incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaya göre Türkiye’de 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı olan iller belli oldu. 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek kapasiteye sahip fayların geçtiği iller arasında Kayseri’de var.

24 İL ARASINDA KAYSERİ’DE VAR

Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamaya göre; Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirler doğrudan fay hatlarının geçtiği şehirler olarak belirtildi. Bunun yanı sıra, Kütahya, Aksaray ve Sakarya şehirlerinin de fay hatları üzerine kurulu kentler olduğu ifade edildi. Bu illerle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma raporlarının tamamlandığı, bunun yanı sıra Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmalarının başladığı öğrenildi.