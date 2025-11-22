  • Haberler
Jeotermal Kaynaklı Sera OTB için yapım ihalesi düzenlenecek

Kocasinan ilçesinde yapılması planlanan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Alt Yapı İnşaatı için ihale düzenlenecek.

Kocasinan ilçesinde yapılması planlanan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi inşaatı için ihale ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığı’nın sorumluluğu altında yapılacak olan Kayseri Kocasinan TDİ(Jeo.Kayn.Sera) OSB ( 123,7 Ha) alanına ait Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

İhale, 12 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30’da “Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 11. Kat İhale Odası, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/
Ankara” adresinde gerçekleştirilecek. Yapım işi, teslim tarihinden itibaren 180 takvim gününde tamamlanacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada; “Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Alt Yapı İnşaatı İhale İlanı, Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Projenin hayata geçmesine katkı sunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş’a, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı’ya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Ahmet Bağcı'ya, Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Dr. Osman Yıldız’a ve Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu önemli yatırımın şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi

