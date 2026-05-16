Jeotermal Kayseri Sera OTB'de 9. kuyuda da sıcak suya ulaşıldı

Kayseri Ticaret Borsası tarafından hayata geçirilen Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB), jeotermal enerjiyi kullanarak modern sera tarımını geliştirmeyi hedefleyen bir tarım projesi. Proje ile Kayseri’de yılın dört mevsimi sürdürülebilir üretim yapılmasını sağlamak, tarım-sanayi entegrasyonuna dayalı yeni bir üretim merkezinin kurulmasını amaçlanıyor.

Projede kapsamında yapılan jeotermal sondaj çalışmaları sonucunda yaklaşık 65 derece sıcaklıkta ve yeterli debide sıcak su elde edildi. Bu sıcak su, seraların ısıtılmasında kullanılacak ve böylece enerji maliyetleri önemli ölçüde düşürülecektir. Hem ekonomik hem de çevresel açıdan avantaj sağlayan bu yöntem, projenin sürdürülebilir tarım amacını destekliyor.

9'UNCU KUYUDA DA SICAK SUYA ULAŞILDI

Bu kapsamda yapılan sondaj çalışmalarında daha önce açılan 8 kuyuda sıcak suya ulaşıldı. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklama ile birlikte sıcak suya ulaşılan sondaj sayısının 9’a çıktığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada ise “Kayseri’nin üretim gücüne güç katacak önemli bir adım daha atıldı.Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi’nde açılan 9. kuyuda da sıcak suya ulaşıldı” ifadeleri kullanıldı.