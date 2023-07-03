“Jet grout yöntemi ile zemin sorunu olmayacak”

Akdem İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Akbulut, bina temellerinde ilk yaptıkları işlemin jet grout olduğunu söyledi. Bu sistemi bina zeminlerinin daha sağlam olması için yaptıklarını dile getiren Akbulut, “Temelde ilk yaptığımız işlem jet grout dediğimiz sistem. Bu siteme halk arasında kazık çakma deniliyor. Yani bu alana 165 tane kazık çaktık. Yerin 15 metre derinliğinden başlayarak 400-450 bar basınçla beton bastık. Özellikle içinde bulunduğumuz bu bölgede zeminler çok yumuşak olduğu için jet grout yaptığımızda bastığımız çimentolar zemini sertleştiriyor binanın taşıma gücünü artırıyor” şeklinde konuştu.

Jet grout (kazık çakma) sisteminin maliyetinin yüksek olduğunu ama depreme daha dayanıklı temel yapmak için bu sistemi kullandıklarını dile getiren Akbulut, “Bu işlemin maaliyeti fazla, 1 daire maaliyeti var ama yerin altında olduğu için insanlar bunu görmüyor. Maaliyet boyutu da şu şekilde 6 Şubat’ta yaşadığımız maral depreminde binlerce insan kaybettik. Hiçbir maddi güç onları geri getirmiyor. Onun için biz elimizden geldiği kadar depreme dayanıklı temel yaptık inşallah. jet grout sonra da bu temelin özelliği hareketli bir sistem olması. Hareketli olduğu için deprem anında hareket ettiğinde binanın gücünü ortalamaya yayıyor. Depremin karşı bir önlem oluyor. Son yaşadığımız depremde hepimiz gördük, psikolojik olarak hasta olduk. Bu evleri alan insanlar inşallah onları yaşamayacaklar” ifadelerini kullandı.