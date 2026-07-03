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Judoda Türkiye 3'üncüsü olan Kayserili sporcu, Avrupa Balkan Şampiyonası'na katılacak

Karaman'da düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan Kayserili Selda Beren Sarıkaya, elde ettiği dereceyle Kuzey Makedonya'da yapılacak Avrupa Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Judoda Türkiye 3'üncüsü olan Kayserili sporcu, Avrupa Balkan Şampiyonası'na katılacak

Karaman'da 14-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 63 kilogram kategorisinde mücadele eden Selda Beren Sarıkaya, Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Elde ettiği dereceyle milli takım adına Avrupa Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Sarıkaya, Kuzey Makedonya'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Sporcu Eğitim Merkezi'nde Selda Beren Sarıkaya ile antrenörü Muhammed Çağrı Yılmaz'ı kabul etti. Kabakcı, başarılı sporcu ve antrenörünü elde ettikleri dereceden dolayı tebrik ederek Avrupa Balkan Şampiyonası'nda başarı dileklerini iletti.

Haber Merkezi

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