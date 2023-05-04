KAAN'ın fren diskleri Kayseri'de yapılacak

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; Milli Muharip Uçağı KAAN’ın fren disklerinin Kayseri’de üretileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isminin KAAN olarak açıklandığı Milli Muharip Uçağı’nın fren diskleri Kayseri’de üretilecek. KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ’hayırlı olsun’ diyerek duyurduğu gelişme hakkında bilgiler vererek, "Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve KAYSO ortaklığında kurulmuş olan savunma sanayi firmamız; Türkiye’de özellikle savunma sanayindeki ihtiyacı olan ve Türkiye’de üretilmeyen ürünlere odaklanmıştı. Burada da şu anda gündemimizde olan KAAN ismi verilen Milli Muharip Uçağımızın fren diskleri Kayseri’de Kim Teknoloji Firması’nda üretilecek. Bu da Kayseri’mize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu konuda yine bizleri teşvik eden başta Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar olmak üzere valimize, büyükşehir belediye başkamıza, vekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Kayseri’de yapılan yatırımlar; yüksek teknolojik ürünlere ve Türkiye’de yapılmayan işlere odaklı"

Kayseri’nin savunma sanayinde ciddi hamleler yaptığının altını çizen Başkan Büyüksimitci, "Kayseri son dönemde savunma sanayinde çok ciddi hamleler yapmaya başladı ve gelişmeye devam ediyor. Bu işin güzel tarafı A400M uçaklarının fabrika seviyede bakımlarının Kayseri’de yapılması. Bu Airbus’un kendi tesisleri dışarısında dünyada yapılan tek tesis olması hakikaten ok kıymetli bir kazanım Kayseri ve Türkiye için. Çünkü bu derecede yüksek teknoloji ürünlerde bizim genç mühendis arkadaşlarımızın, kendi elemanlarımızın yapıyor olması çok büyük kabiliyetler kazandırıyor. Çok ciddi vizyon veriyor, ufuk açıyor. Onun gibi ASPİLSAN, Türkiye’de şu anda üretilmeyen Li Ion pili ilk üreten fabrikamız. Şu anda üretiyorlar. Onların da epeyce hem savunma sanayi hem sivil sanayine Li Ion pil üretmek üzere çalışmalar var. Bunun yanı sıra 1925-26 yıllarında kurulmuş olan TOMTAŞ hayata geçti, bununla ilgili çalışmalar başladı. Bizim gururumuz TAİ ve ASFAT ciddi şekilde yapacakları işlerle Kayseri’ye ciddi katkıda bulunacak. Büyük bir kazanım sağlayacaklar. Dolayısıyla Kayseri artık ’savunma sanayinde biz de varız, biz de artık üst liglerde olacağız’ yolunda ciddi bir mesafe almış durumda. Özellikle Kayseri’de yapılan yatırımlar; yüksek teknolojik ürünlere ve Türkiye’de yapılmayan işlere odaklı. Bu da Türkiye’nin hakikaten çok büyük kazancı oluyor" diye konuştu.